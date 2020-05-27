Донбасс не собирается сдаваться и настроен крайне решительно – донецкий социолог

27.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Если бы Донбасс не восстал в 2014 году против пришедшего в результате госпереворота на Украине киевского режима, то, возможно, Россия столкнулась бы и с войной, и с майданом.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«26 мая для Донецка – это «22 июня». То есть, майдан разделил страну до закона и после закона, а это было до войны и после войны. И после шести лет этой трагедии, по большому счёту, на восточном фронте без перемен сейчас… Это затяжная позиционная война, как принято говорить, но это ж не Ремарк. Это жуть современной жизни, когда человек может отъехать на 300 километров, и там они даже не знают, и люди, которые в этом всём живут шесть лет.

И я скажу, что если бы тогда не Донецк, то, наверное, война пришла бы в Россию. Я хочу, чтобы это услышали. Майдан бы точно пришёл в Россию. То есть, тогда мужчины и женщины Донбасса это отстояли ценой своих жизней. Если после нынешнего обострения не будет принято радикальных решений, то я боюсь, что…» – говорил эксперт.

«А вы заметили изменения в риторике? Сегодня очень жёстко Песков сказал, что понимает озабоченность Донецка, Луганска и народа России, который не потерпит. Я такой риторики от пресс-секретаря президента не слышал никогда, кто понимает в дипломатических нюансах. Украинской стороне надо очень внимательно…», – отметил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Для нас это не аргумент. Я сознательно иду на такое эмоциональное обострение, потому что этого мало, нужен результат. Потому что если сейчас дадим ход обратно, люди уже это не поймут. Здесь это уже перешло границу. В Донецке этого рассказывать не надо, пафос индийского кино не нужен никогда, потому что люди в этом живут, и война, действительно, разделила – на до и после…

Ситуация, которая сложилась сейчас, должна разрешиться. Для этого было много инфоповодов…Я хочу сказать, что Донбасс сейчас защищает Россию, потому что если бы тогда завалили Донбасс, была бы другая ситуация. Не люблю сослагательных наклонений, но они остановили, и это реальность, которая есть», – заявил Копатько.