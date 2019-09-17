17.09.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Россия
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Донбасс не вернется под Киев – Жириновский

Донбасс не хочет возвращаться под юрисдикцию Киева даже на условиях любого особого статуса и с гарантиями безопасности, которые даст зашедшая в регион российская армия.

Об этом на пресс-конференции в кулуарах Госдумы заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По Донбассу: слушайте, вы расстреляли 15 тысяч человек, кто с вами будет сотрудничать? Никакой особый статус не нужен Донбассу, они хотят независимости. Так было в Абхазии. Говорю грузинам: хотите, чтобы Абхазия осталась у вас, русская армия станет в Абхазии – безопасность абхазов. Не хотите? Потеряли Абхазию. А сейчас я даже это не могу предложить Донбассу, что там станет русская армия, но вы будете относиться к Киеву – они этого не хотят», – заявил Жириновский.

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