Донбасс не впихнут в бандеровскую Украину ни Штайнмайер, ни Россия

04.10.2019, Москва

Глядя на нынешнюю бандеровскую Украину, жители Донбасса не захотят себе никакого статуса и будут стоять до конца.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил гендиректор «Мосфильма», кинорежиссёр Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У вас Западная Украина захватила страну, меньшинство контролирует всю Украину и навязывает ей все решения. Почему? Восточная Украина в основном, поскольку она ближе к России, оказалась как бы брошена Россией, она в некой растерянности, она не знает, как двигаться, в ней не хватает воли, кроме Донбасса, как выяснилось. Донбасса и Крыма, наиболее ярких. Но это всё проходит. Вы никогда не решите вопрос без того, чтобы не подавить эту часть. Проблема же украинского национализма, смысл его только в одном: уничтожить русских и Россию», – заявил Шахназаров.

Он отметил, что во всех нациях или государствах есть группы радикальных националистов, но на Украине случай уникальный: жить одним смыслом уничтожения другого народа. При этом, по мнению эксперта, «с этими людьми договориться невозможно, их можно только подавить силой».

«И за этим всем наблюдает население Донбасса, что они думают? Как можно договориться, как можно идти в эту страну на любых условиях? Может сложиться и другая ситуация, когда население Донбасса – да, Россия имеет на него влияние и так далее, а может случиться, что население Донбасса скажет: братцы, да мы ни при каких обстоятельствах, нам вообще ничего не надо, ни Минских соглашений, ничего, мы будем стоять, бороться до конца, потому что мы не хотим в такую страну», – спрогнозировал режиссёр.

«А что они должны думать? Да их уничтожат просто там или самое лёгкое – массово выселят…Я думаю, что ни при каких обстоятельствах сейчас люди Донбасса не захотят пойти в эту Украину, и их не заставишь, и даже Россия не заставит», – подытожил Шахназаров.