Донбасс не ждеть ничего хорошего от визита Блинкена и Нуланд в Киев

04.05.2021, Донецк, Максим Карпенко

Новости Украины

Визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена, который запланирован на ближайшее время, не сулит ничего хорошего для Донбасса.

Об этом в интервью РИА Новости заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пушилина, после того, как в 2014 году во время Евромайдана Украину посетила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, страна начала разваливаться, поэтому ждать, что с визитом Блинкена ситуация на Донбассе улучшится, не приходится.

«Для Донбасса ничего хорошего мы не ждем. Виктория Нуланд уже внесла свою лепту в развал Украины и, безусловно, каких-то положительных шагов в плане выполнения «Минских соглашений» мы не видим, в плане урегулирования конфликта мирным способом при участии американцев мы тоже не видим. Поэтому это определенные сигналы, что будут новые элементы на переговорной площадке применяться со стороны Украины.

У них-то аргументация давно закончилась, и все, что они сейчас могут делать – они просто блокируют, подменяют понятия, пытаются изменить форматы или, по крайней мере, об этом заявляют. Пытаются изменить сторону конфликта – Донбасс заменить Россией, пытаются нас вытеснить, наших переговорщиков из процесса. Это то, что происходит сейчас, поэтому с появлением еще более пристального внимания со стороны США, ситуация может только худшую сторону принять», – заявил Пушилин.