«Донбасс ненавидит Минские соглашения» – спецпредставитель ЛНР

12.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Огромное количество людей в Донбассе давно не верят в Минские соглашения, как и в то, что с Украиной вообще можно о чём-то договориться.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставителе ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что не только Украина не готова предоставить Донбассу особый статус, но и республики не готовы к такому развитию событий.

«Вы спрашиваете, как бы на это отреагировали люди в Донбассе? Люди в Донбассе в большинстве своём ненавидят Минские соглашения. Как человек, который представляет республику на минских переговорах, могу сказать, что огромное количество людей не верят в Минские соглашения, не верят в то, что с Украиной можно договориться не то, что о реинтеграции, а о том, чтобы прекратили обстрелы на данный момент. Люди крайне скептически относятся», – заявил Мирошник.

Он отметил, что говорить о том, что «минский формат умер, а нормандский – ещё не родился», можно сколько угодно, но это единственный формат, в котором пока ещё есть диалог.

«Я думаю, что и Путин, и Меркель, и Макрон не готовы пока встречаться по одной причине: встреча была в ноябре 2016 года. Это последний саммит, в котором участвовали президенты и руководитель Германии. Тогда была разработана дорожная карта, которую сказали уточнить в течение месяца. Прошло три года, на протяжении которых Украина «волынила» эту тему. Она заняла крайне радикальную позицию, потому что все предложения, которые к ней относились, они не согласовываются и не принимаются ею. Украина сознательно загоняет это всё в тупик», – добавил представитель ЛНР.