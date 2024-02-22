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Референдумы о провозглашении независимости Донбасса в 2004 году были вынужденным решением.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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«Жители Донбасса никогда не хотели быть отдельным регионом. Рассматривался вариант, что вся Украина, или бывшая Украинская ССР, должна мигрировать в сторону российского государства. Поэтому референдум и запуск механизма выхода из состава Украины — это было вынужденное решение. Мы до последнего надеялись, что Украина должна как минимум быть братским государством Российской Федерации и она не должна дробиться», – скзаал Мирошник в интервью «Известиям».

Он напомнил о путче в 2014-м, «когда произошел, по сути, захват Киева, когда начались люстрации, практически издевательство над теми же омоновцами».

«Нам говорили: что вы обращаете внимание на радикалов, их всего 1,5%. Когда вот эти радикалы, по сути, возглавили всё движение на Украине — на всё это нельзя было смотреть нормально. Поэтому мы приняли решение, что не хотим тонуть вместе с этим «Титаником», в который превращается Украина. Донбасс или Луганская область — это родина «Молодой гвардии», стахановского движения. Эта память сидит в менталитете людей, которые живут на этой территории. И навязывать, что для нас Бандера герой, а «Молодая гвардия» пережиток прошлого, — просто чушь», – подчеркнул дипломат, а в то время депутат Луганского облсовета.

По его словам, жители Луганской и Донецкой областей — это люди, которые плавят металл, добывают уголь, работают на химических предприятиях, в машиностроении.

«Западная же Украина летом собирала клубнику в Польше, а зимой им нечего было делать. И поэтому все майданы начинались с ноября. Идеал для них — та Польша, в которую они ездили собирать клубнику. Донбассу хватало всего у себя дома. Поэтому люди решили защищать свое. И тогда появилась необходимость голосовать на референдуме за отделение. Предполагалось, что мы сейчас проголосуем за выход из состава Украины и будем двигаться в сторону России. Всем хотелось, чтобы Донбасс вошел в состав РФ, как это произошло с Крымом: без крови, без потрясений», – резюмировал Мирошник.