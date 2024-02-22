Донбасс отказался идти на дно вместе с украинским «Титаником»

Олег Кравцов.  
22.02.2024 09:38
  (Мск) , Москва
Просмотров: 780
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


Референдумы о провозглашении независимости Донбасса в 2004 году были вынужденным решением.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Референдумы о провозглашении независимости Донбасса в 2004 году были вынужденным решением. Об этом, передает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Жители Донбасса никогда не хотели быть отдельным регионом. Рассматривался вариант, что вся Украина, или бывшая Украинская ССР, должна мигрировать в сторону российского государства. Поэтому референдум и запуск механизма выхода из состава Украины — это было вынужденное решение. Мы до последнего надеялись, что Украина должна как минимум быть братским государством Российской Федерации и она не должна дробиться», – скзаал Мирошник в интервью «Известиям».

Он напомнил о путче в 2014-м, «когда произошел, по сути, захват Киева, когда начались люстрации, практически издевательство над теми же омоновцами».

«Нам говорили: что вы обращаете внимание на радикалов, их всего 1,5%. Когда вот эти радикалы, по сути, возглавили всё движение на Украине — на всё это нельзя было смотреть нормально.

Поэтому мы приняли решение, что не хотим тонуть вместе с этим «Титаником», в который превращается Украина. Донбасс или Луганская область — это родина «Молодой гвардии», стахановского движения. Эта память сидит в менталитете людей, которые живут на этой территории. И навязывать, что для нас Бандера герой, а «Молодая гвардия» пережиток прошлого, — просто чушь», – подчеркнул дипломат, а в то время депутат Луганского облсовета.

По его словам, жители Луганской и Донецкой областей — это люди, которые плавят металл, добывают уголь, работают на химических предприятиях, в машиностроении.

«Западная же Украина летом собирала клубнику в Польше, а зимой им нечего было делать. И поэтому все майданы начинались с ноября. Идеал для них — та Польша, в которую они ездили собирать клубнику. Донбассу хватало всего у себя дома. Поэтому люди решили защищать свое. И тогда появилась необходимость голосовать на референдуме за отделение.

Предполагалось, что мы сейчас проголосуем за выход из состава Украины и будем двигаться в сторону России. Всем хотелось, чтобы Донбасс вошел в состав РФ, как это произошло с Крымом: без крови, без потрясений», – резюмировал Мирошник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть