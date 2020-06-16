Донбасс отказывается от Украины и окончательно берет курс на интеграцию с РФ

16.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

В той Украине, куда жителей Донбасса уговаривают вернуться, не может быть не только никаких прав и возможностей, но и будущего

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил о том, что даже без особого статуса в составе Украины у жителей Донбасса будет в тысячу раз больше прав и возможностей, чем сейчас в Донецкой Народной Республики.

Интересно, о какой именно Украине говорит Кулеба? О той, где «демократично» ограничено публичное употребление русского языка, где граждане подвергаются преследованию и насилию за свою национальную и религиозную принадлежность, за политические взгляды и убеждения? О той Украине, где ветераны Великой Отечественной войны не могут свободно носить награды и использовать другие символы Победы, а их подвиг пытаются унизить, приравнивая к предателям и нацистским колаборантам?» – заявил Муратов.

Он подчеркнул, что в постмайданной Украине давно уже нет ничего из того, в защиту чего выступили жители Донбасса в 2014 году.

«Зато есть многое из того, чего мы не вправе допустить на своей земле, – добавил общественник. – И это не только субъективное мнение. Отчеты международных правозащитных организаций свидетельствуют о грубых нарушениях прав и свобод человека на территории Украины, которые приобрели систематический характер».

В то же время, по его словам, приверженность европейским ценностям и евроинтеграция – не более, чем ширма для последовательной сдачи суверенитета Украины, разбазаривания ее ресурсов и геноцида собственного населения.

«Бедность, слезы и кровь остаются гражданам Украины, чьими руками Запад седьмой год ведет войну на территории Донбасса, реализуя свои геополитические интересы и попутно набивая карманы.

В такой Украине у жителей Донбасса не может быть не только никаких прав и возможностей, но и будущего. Поэтому наш выбор – Россия! С Большой Родиной тесно связана наша судьба и перспективы дальнейшего развития. С каждым днём становится все больше граждан РФ, проживающих на территории народных республик. Процесс интеграции Донбасса с Россией необратим, и пора бы уже этот факт уяснить «слугам народа» в Киеве», – заключил Муратов.