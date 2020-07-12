Донбасс отмечает годовщину начала операции по разгрому ВСУ под Иловайском

12.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Сегодня, 12 июля, в Иловайске у барельефа Скорбящей матери состоялось памятное мероприятие, приуроченное к шестой годовщине начала боевых действий в городе, которое посетил глава ДНР Денис Пушилин.

Об этом сообщает официальный сайт руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Помимо главы ДНР в мероприятии приняли участие руководитель администрации Иловайска Руслан Дудников, участник боевых действий Евгений Труфанов, а также жители и гости города.

В ходе приветственного слова Денис Пушилин отметил, что данная дата одновременно трагическая, но и решающая для становления республики. Именно в битве за Иловайск защитники ДНР одержали одну из ключевых побед, предопределивших будущее всего Донбасса.

«Ровно шесть лет назад, 12 июля, украинские войска первый раз обстреляли Иловайск. Жарким летом 2014 года здесь развернулся один из самых тяжелых этапов войны в Донбассе. Киев планировал взять под свой контроль ваш населенный пункт ко Дню независимости Украины – 24 августа. По замыслу украинских агрессоров, этот «праздничный подарок» должен был символизировать начало «победоносной войны» Киева за Донбасс. Однако захватническим планам украинских карателей не суждено было сбыться! В битве за Иловайск Донецкая Народная Республика одержала одну из главных военных побед», – заявил глава ДНР.

Он напомнил, как уже спустя несколько недель после начала героической обороны города часть вражеских подразделений обратилась в позорное бегство, а большинство оказались замкнуты в Иловайском котле.

«Это поражение существенно ослабило боевой дух противника. Невосполнимые на тот момент потери украинской армии в живой силе и технике стали одним из поворотных моментов, который определил будущее всего Донецкого края», – подчеркнул Пушилин.

Глава республики отметил личный вклад жителей города в борьбу с украинскими оккупантами и пожелал им дальнейшего благополучия.

«Иловайск – город поистине героической судьбы! Вы выдержали обстрелы, уличные бои, эвакуацию, штурм и блокаду. Каждый из вас внес свой вклад в одержанную победу. Прошло шесть лет, наша борьба продолжается, но я уверен, что наш победный мир наступит уже скоро.

Сегодня мы должны направить все свои усилия на восстановление разрушенной инфраструктуры города и жить с прицелом на будущее. Мы обязательно вернем ему статус крупного железнодорожного узла» – пообещал Денис Пушилин.

Также участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших под огнём ВСУ и украинских нацбатов защитников ДНР и мирных жителей, после чего возложили цветы к Вечному огню.

Отметим, что на Иловайск украинское командование делало особую ставку. Захват города позволил бы продвинуться к столице ДНР и в дальнейшем взять Донецк в кольцо, однако планам Киева так и не суждено было осуществиться. Видимо, поэтому украинские боевики решили мстить местному населению с особой жестокостью.

«Когда муж поехал искать хлеб, они сказали, ещё раз вас увидим – мы просто вас пристрелим, – вспоминает одна из жительниц города. – Они даже ненавидели наш говор – просто русский язык. Наши люди сидели в школе, они их выгнали – куда хотите идите, и начали мародёрствовать. Вскрывали магазины».

В сюжете также добавили, что бывали случаи, когда людей закрывали по несколько человек в железных контейнерах на целую ночь и только утром выпускали, чтобы копать окопы. Нацбаты «Азов», «Донбасс», «Шахтёрск» – свыше двух тысяч боевиков, украинское командование считало, что этого количества будет достаточно для быстрого захвата города, однако этого не вышло. Но то, что сделали ВСУ и нацбаты с городом, трудно описать.

«Я дома была, у меня хата подпрыгивала, – рассказал другая свидетельница тех событий. – Такое впечатление, что у меня во дворе танки стреляют – так всё тряслось».

«Пролетел самолёт, мы думали какой-то фейерверк, а когда оно начало падать, а мы были в локомотивном депо, и начали гореть составы – земля горела. Пытались ребята тушить, а оно горело ещё больше», – свидетельствовала ещё одна жительница Иловайска.

Вопреки желанию Киева захватить весь город в начале августа, занять удалось лишь его часть, и только ближе к концу месяца. 19 августа сразу несколько нацбатальонов попытались прорваться в город через ж/д станцию, им удалось это сделать, но только на время. 27 августа ополчение заявило о полном контроле над городом, а 30-го был открыт гуманитарный коридор, для того, чтобы украинские военные смогли покинуть окрестности Иловайска и больше никогда сюда не возвращаться. 76 мирных граждан и ополченцев погибло, защищая Иловайск.