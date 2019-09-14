Донбасс отверг попытки снова затянуть его в Украину

14.09.2019, Донецк, Александр Гусар

Прежде, чем поднимать вопрос о возвращении Донбасса в состав Украины на каких бы то ни было условиях, стоило бы узнать мнение самих жителей ЛДНР, которые перенесли все горести войны, теряя родных и близких под украинскими обстрелами.

Об этом рассказали посетители донецкого музея «Боевой и трудовой славы» общественной организации «Союз ветеранов Афганистана ДНР», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе экскурсии, которую устроили для детей и родственников погибших военнослужащих ДНР, посетители смогли ознакомиться с экспозициями, посмотреть фильм о войне в Донбассе. Также родственники павших воинов республики передали в дар музею вещи и документы, которые займут достойное место среди других экспонатов.

Замминистра информации ДНР Артём Ольхин отметил, что данный музей, расположенный в Общеобразовательной школе № 101 Петровского района Донецка – место уникальное.

«Здесь несколько логически связанных экспозиций: одна посвящается Великой Отечественной войне, много экспонатов, посвящённых «афганцам», защищавшим геополитические интересы СССР, и у самого входа экспозиция, посвящённая гражданской войне на Украине, которая началась в 2014-м году.

Это очень хорошее место, серьёзное, мне очень нравится, как всё здесь сделано. Поэтому я сегодня специально привёл сюда своих детей, чтобы они познакомились с детьми бойцов, которые погибли, защищая ДНР», – рассказал Ольхин.

Комментируя вопрос, который снова оказался на слуху в информационном поле, о возможности возврата Донбасса в состав Украины, он отметил, что сложно дать этому какие-то компетентные оценки, так как никто не знает, что вообще происходит на той стороне.

«Лично для меня эта идея абсолютно неприемлема. Украина столько здесь натворила, столько людей убила, как можно с этим примириться? В этом поколении, я думаю, это вряд ли возможно.

Но главная проблема даже не в этом. Если кто-то всерьёз попытается довести этот процесс до конца, переломать народ Донбасса через колено, то я боюсь, что это грозит серьёзным социальным взрывом. Не надо забывать, что здесь очень много людей воевало, и это может повлечь за собой определённые последствия, и они очень не понравятся тем, кто придумал этот план, и тем, кто попытается его воплотить», – отметил Ольхин.

Освещая мероприятие, руководитель музея Роман Евстифеев подчеркнул, что сегодня у них особенные посетители.

«У нас сегодня особенное мероприятие, у нас особые, глубокоуважаемые посетители. Это родные и близкие, дети погибших защитников нашей республики. Для нас принимать их – большая честь, мы все находимся в большом, неоплатном долгу перед ними, поэтому сегодня постараемся создать ту необходимую тёплую атмосферу и окружить их заботой и вниманием», – пообещал Евстифеев.

Рассуждая о дальнейшей судьбе Донбасса, он отметил, что главную роль в этом процессе играет способность к излечению самой Украины.

«Сейчас ведётся очень много провокационных разговоров о дальнейшей судьбе Донбасса. От себя могу сказать только, что, если в ближайшее время Украина и её народ не вылечатся, не выйдут из этого страшного кровавого угара, тогда то, что сейчас происходит на Украине, может раз и навсегда оттолкнуть народ Донбасса, и он будет вынужден решать свою судьбу в дальнейшем самостоятельно. Потому что жить в таком режиме как мы сейчас живём, конечно же, невозможно», – добавил руководитель музея.

Одна из посетительниц, мать погибшего военнослужащего Алексея Рафаилова, рассказала о своём сыне.

«Мой сын погиб пятого мая 2015-го года в посёлке Октябрь, Новоазовского района. Погиб при обстреле посёлка, ему было всего 23 года.

В 2014-м году, после того, как в Одессе были сожжены люди, для меня Украина умерла навсегда. И прежде, чем говорить о возвращении Донбасса в состав Украины, нужно спросить мнение народа, который остался здесь, который перенёс все горести. Нужно спросить людей, которые находились под обстрелами и которые потеряли близких. Лично для меня Украины больше нет», – сказала Рафаилова.