Донбасс ожидают ожесточенные бои в сплошной агломерации

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Новости Украины

Вся сложность как наступления на Славянск, так и освобождения Донбасса в целом, заключается в том, что ряд занятых украинскими формированиями городов фактически перетекают друг в друга, гранича между собой промышленными зонами.

Об этом на прямой связи из Донецка в эфире телеканала «Россия 1» заявил замминистра информации ДНР Артём Ольхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продвижение в сторону Славянска продолжается несколько недель. Из важного: был взят Ямполь. Ямполь – это город, который находится на важной дорожной развязке. В своё время бои за Ямполь, проигранные ополчением в 2014 году, привели к тому, что Славянск попал в оперативное окружение, и началось то, что называется блокадой Славянска. Взят Красный Лиман, завершается зачистка Святогорска и Татьяновки. Но, в принципе, наши военные оттуда уже звонят, с друзьями общаются и так далее. Татьяновка – это стратегическая высота, с неё можно вести артиллерийский огонь в том числе. Но на территорию самого города Славянск пока что нога русского солдата ещё не ступила, бои там ещё не идут. Но есть бои в небе над Славянском, есть артиллерийские дуэли. И противнику очевидно, что в скором времени город перейдёт в наши руки. Эта ожесточённость, с которой они последнее время, в том числе и Донецк обстреливают – это как раз и поэтому тоже», – сказал Ольхин.

На вопрос, сколько украинских нацистов будут противостоять русской армии, он подчеркнул, что говорить о сосредоточении противника в одном Славянске – некорректно.

«Если посмотреть на карту Донбасса, северные города ДНР, там один город перетекает в другой. За Славянском Краматорск, за Краматорском Дружковка. То есть практически всё от Авдеевки до Славянска – одна городская агломерация. И там суммарно группировка войск, называются разные данные, но тысяч 60-70 там есть точно», – ответил замминистра.

По его словам, учитывая накопленный опыт, следует готовиться к боям в промзонах.

«Готовились они в этих промзонах давно. И это касается не только «Азовстали», в Северодонецке повторяется. То же самое, боюсь, будет с Авдеевкой. И в Краматорске это возможно – там тоже большая промзона, Старокраматорский машиностроительный завод, Новокраматорский машиностроительный завод. Вместо того, чтобы уйти или начать договариваться, они начинают упорствовать. Потому что они дезинформированы и одурманены пропагандой. Как бы то ни было, они сдаваться не хотят. А когда они сдаваться не хотят, они начинают применять методы, которые мы видели во всей красе в Волновахе и Мариуполе. Превращают жилые дома в пункты ведения огня, держат в подвалах людей. Если им нужно, чтобы люди вышли из подъезда, с 1 по 9 этаж проливается какая-то специальная жидкость ядучая, горючая, потом она поджигается. Кто успел убежать и не задохнуться, тот успел. Кто немобильный, кто старенький – тот не успел, им всё равно. На нужных им этажах они оборудуют огневые точки, пробивают стены, чтобы можно было из квартиры в квартиру перемещаться, и начинают вести огонь. А потом говорят, что это ДНР или Россия обстреляла, допустим, Мариуполь. А как можно не обстрелять дом, с 8 и 9 этажа которого работает снайпер и пулемётные гнёзда? Я очень боюсь, что то же самое может повториться и с другими городами Донбасса», – резюмировал Ольхин.

О превращении украинскими вооружёнными формированиями промзон Донбасса в огневые точки с местными жителями в роли живого щита сообщает и Минобороны РФ.

«В Северодонецке ЛНР на территории завода «Азот» боевики ВСУ насильно удерживают сотни жителей города и сотрудников предприятия в подземных сооружениях завода. При этом, националисты заминировали емкости с химически опасными веществами (азотная кислота, аммиак, аммиачная селитра), которые они планируют взорвать при отступлении», – сообщается в пресс-службе оборонного ведомства.

Ту же тактику украинские нацисты используют и в ДНР.

«В Краматорске ДНР на территории завода «Кондиционер» (ул. Школьная) подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО, а в производственных помещениях насильно удерживают работников предприятия. В Дружковке ДНР на территории завода газовой аппаратуры боевики националистических батальонов оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение, а местных жителей под предлогом якобы обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях», – говорится в заявлении.