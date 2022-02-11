Донбасс передал России список требуемых вооружений

Республики Донбасса уже сформулировали списки необходимого вооружения, если Россия примет положительное решение по вопросу поставок для ЛДНР.

Об этом на пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу признания – это вопрос непростой. Решение принимать России, с учётом геополитических ситуаций.

Что касается оружия, скажу честно, оно бы не стало лишним. Это абсолютно точно, с учётом того, сколько сейчас его поступает на территорию Украины. Уравнять ситуацию, чтобы со стороны России поддержать, таким образом, республики, было бы вполне уместным.

С нашей стороны подготовлены списки необходимого вооружения, которое нам понадобилось бы со стороны России, если такое решение будет принято.

Какова вероятность принятия решения по первому или второму вопросу, я бы не строил прогнозов, это зависит от множества факторов и ситуаций, которые меняются буквально каждый день», – заявил Пушилин.