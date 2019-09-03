Донбасс под обстрелами. «В верхах» договорились договариваться

03.09.2019, Москва, Михаил Рябов

Переговоры по Донбассу, состоявшееся вчера в Берлине с участием помощника президента РФ Владислава Суркова, завершилось без четких результатов.

Это дал понять российский политолог Алексей Чеснаков, считающийся близким к Суркову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько мне известно, вчера на встрече в Берлине помощники лидеров нормандской четвёрки не согласовали конкретную дату саммита. Они обсудили условия, при которых саммит может состояться.

Российская делегация настаивала, что сначала надо выполнить решения предыдущих саммитов. Нужно развести силы в Петровском и Золотом и согласовать формулу Штайнмайера.

Удалось значительно продвинуться в дискуссии по этим темам. В целом, возможность возобновления работы нормандского формата приветствуется всеми сторонами.

Работа будет продолжена как на уровне помощников лидеров, так и в контактной группе», – сообщил Чеснаков в своем блоге.

Тем временем, украинская армия продолжает обстрелы территории республик Донбасса. Мэр прифронтовой Горловки Иван Приходько сегодня сообщил об еще одном доме, сгоревшем в результате попадания украинского снаряда.

Минувшей ночью на фронте противник задействовал минометы, крупнокалиберные пулеметы, а также гранатометы, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.