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24.08.2021 18:03 (Мск), Ялта, Владимир Гладков
 
Дзен, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Севастополь, Украина
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Донбасс показал: с изгнанием пропагандистов – украинство мгновенно развеивается

Новости УкраиныПример Донбасса даёт надежду на то, что в случае прекращения навязывания украинства в Киеве,...

Пример Донбасса даёт надежду на то, что в случае прекращения навязывания украинства в Киеве, Житомире и других городах оставшейся Украины, агрессивная украинская идеология станет безынтересной и отойдёт на задний план уже через несколько лет.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил бывший советник министра обороны Украины казачий атаман Алексей Селиванов, в 2014 году после нападения вынужденный покинуть Киев и ныне служащий в ЛНР.

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«В ЛДНР принята доктрина «Русский Донбасс», которая развевает этот морок украинский XX-ого века, говорит, что Донбасс – это не Украина, не УССР. Что Донбасс – это исторически русская земля, Донбасс – это сердце России, как было на плакате начала XX века.

Что характерно, это наносное украинство воспитанное, которое пытались воспитать в Донбассе с 20-х годов XX века, эти фильмы Дзиги Вертова (советский кинорежиссёр и сценарист, один из основателей и теоретиков документального кино – ред.), создание Университета имени Шевченко, для создания педагогов, обучающих украинскому языку, украинская пропаганда, памятники Шевченко.

Никто это в Донбассе не запрещал, но этот туман украинский развеялся сам собой. То есть, люди в течение пары лет после «Русской весны», после народно-освободительного восстания в Донбассе забыли всю украинскую идеологию за ненадобностью», – рассказал Селиванов.

«И это нам дает надежду и основание быть уверенными в том, что в случае прекращения навязывания украинства в Киеве, Житомире, в Полтаве, в Екатеринославе, точно так же это украинство развеется. И там, заняв свою естественную нишу, как региональная культура, субкультура, субэтнос русского народа – как песни, как вареники, как сало, как веночки, но не как смысл существования государства, которое направлено на раскол русского народа», – добавил военный.

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