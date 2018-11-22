Донбасс полностью поддерживает курс на интеграцию с Россией

22.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Образовательный процесс в ДНР полностью соотносится с российским, а жители республики поддерживают курс на интеграцию с Россией и отождествляют себя с русским народом.

Об этом по итогам посещения ДНР во время брифинга рассказал депутат Госдумы Михаил Дегтярёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Донецке всё спокойно. Хоть зарплаты населения республики невысокие, цены на потребительские товары значительно ниже среднероссийских, все расчёты производятся в рублях, народ полностью поддерживает курс на интеграцию с Россией. Это мы узнали из общения с людьми в Донецке и близлежащих населённых пунктах ДНР. Народ благодарит нашу страну, регулярно формируются гуманитарные конвои, и по-прежнему, как и в предыдущие годы, они регулярно идут на помощь народу Донбасса», – рассказал депутат.

«Образовательный процесс в ДНР полностью организован с нашим, там абсолютно чёткие установки на историю нашей страны. Мы в Донецке никогда не услышим то, что Гитлер и нацистская Германия якобы осуществляли освободительный поход на Советскую Россию, как сегодня рассказывают в школах Украины горе-историки. Мы никогда там не услышим негативных отзывов о русском народе», – добавил Дегтярёв.