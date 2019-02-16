16.02.2019, Симферополь, Владимир Гладков

После того, как Украина объявила своей официальной и единственной доктриной антироссийский курс, целый ряд регионов бывшей советской республики – в первую очередь Донбасс – имеют полное право на реализацию Крымского сценария по воссоединению с Россией.

Об этом в ходе телемоста Москва-Симферополь заявил историк, политолог, директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раз украинский консенсус состоит в том, чтобы развиваться в качестве самостоятельного государства, более того, государства, враждебного России, то у регионов, которые склонны делать иные выводы, стремиться к единству с Россией, должна быть такая возможность. Такая возможность появилась, слава Богу, у Крыма, но такая же возможность должна появиться и у Донбасса», – заявил политолог.

«Если ценой распада этого общеславянского единства будет отделение некоторых регионов, которые не видят себя внутри этой антироссийской будущей Украины, если такой ценой будет отделение этих регионов, то это будет правильно», – добавил Мальгин.