Донбасс помнит, как Зеленский поддерживал убийц АТО, – представитель ЛНР

12.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Жители Донбасса не забыли поддержку кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским карательного нацбата «Торнадо», отличившегося особыми зверствами и сексуальными извращениями в зоне т.н. АТО.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Он напомнил, что штаб Зеленского уже отверг прямые переговоры с республиками Донбасса, заявив о готовности к диалогу только с Москвой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда человек говорит о том, что «я буду разговаривать только с Россией», вы сначала отмените закон об агрессии, вот этот, о деоккупации или реинтеграции.

Вы когда говорите о том, что «я проведу референдум о вступлении в НАТО», сначала измените Конституцию, уберите оттуда стремление в НАТО! Вы понимаете, что за 5 лет вы привели Украину совершенно в другое государство? В декабре 2014 это было внеблоковое государство», – заявил Мирошник, пояснив, как Украина изменилась со времени подписания так и не выполненных по вине саботажа Киева Минских соглашений.

«Вы главное не понимаете: некуда реинтегрироваться Донецку и Луганску. Государства образца 2014 года нет. Об этом говорит Родион. То государство, которое сейчас есть со стремлением в ЕС и НАТО – это не то государство, которое подписывало Минские соглашения, поэтому Донбассу нет никакой возможности туда реинтегрироваться по определению, они не хотят ни в какое НАТО», – поддержал луганчанина ведущий Владимир Соловьёв.

Продолжая речь, Мирошник подчеркнул, что Украина и Донбасс движутся в разные стороны.

«Когда нам говорят: «Вы топите за Зеленского», я вам скажу настроения Донбасса: это отношение, как к футбольному матчу, кто в нём выиграет – это весело и интересно, но никакого отношения к жизни не имеет. Люди никоим образом не связывают своё будущее с результатом, кто будет, «Пе» или «Зе». Особенно после того, как «Зе» заявляет о своей поддержке «Торнадо». Для нас, людей, живущих в Луганске, мы точно знаем, что «Торнадо» вытворяло в Станице Луганской. А он им деньги платил», – сказал представитель ЛНР.

«Родион имеет в виду всю историю, не о последнем ролике», – объяснил Соловьёв протестующему украинскому эксперту, который начал апеллировать, что Зеленский о «Торнадо» не говорил.

«И большой разницы между «Торнадо», «Айдаром» иди «Азовом» вы тоже не найдёте. Они все замазаны. И замазаны очень жестоко», – добавил Родион Мирошник.