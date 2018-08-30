Донбасс потерял одного из лучших сыновей – Захарченко

30.08.2018, Донецк, Владимир Гладков

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко выразил слова соболезнования родным и близким народного артиста СССР, Героя ДНР Иосифа Кобзона.

Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте главы ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От себя лично и от всех жителей Донбасса выражаю искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью выдающегося человека, Героя Донецкой Народной Республики, патриота и гениального артиста Иосифа Давыдовича Кобзона.

Это невосполнимая утрата для всех нас. Уход из жизни нашего земляка на протяжении многих лет поддерживающего Донбасс и словом и делом – это уход целой эпохи.

Иосиф Давыдович всегда сердцем был на родной земле. Даже в самые тяжелые для Донбасса дни он был рядом, приезжал на Родину, давал благотворительные концерты, оказывал гуманитарную помощь.

Смерть Иосифа Давыдовича глубоко потрясла всех нас. Донбасс потерял одного из лучших своих сыновей… Он навсегда останется в наших сердцах.

Светлая память!», – заявил глава ДНР.