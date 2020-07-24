Донбасс потерян ещё с 90-х – «свидомый» эксперт

24.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Русские с Донбасса так просто не уйдут, потому все разговоры по поводу интеграции территории в состав Украины в краткосрочной перспективе, вероятнее всего, останутся без реального выражения.

Об этом на пресс-конференции заявил координатор направления международной политики Центра политических исследований «Доктрина» Денис Москалик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проект на Донбассе, создание некого политического организма лояльного России и направленный против Украины, к чему подводится фактически вся политика идентичности, он готовился очень сильно заранее. Не уверен, что это можно говорить, собственно, за конкретно советский период (всё же мне кажется, он довольно инструментальный и направлен именно на современное украинское государство), то есть, начиная с 90-х годов.

Позже работа в этом направлении была усилена в 2000-х на фоне оранжевой революции и в 2014 соответственно стала официальной политикой оккупационной администрации во время войны», – рассуждает Москалик.

«Следует отметить, что, во-первых, она свидетельствует о том, что экспансия России тут проводилась давно. Во-вторых, что она с самого начала готовилась как та, что, по сути, отыгрывает роль только плацдарма и не имеет самостоятельной ценности. В-третьих, то, что русские, так или иначе, отсюда не уйдут.

То есть, некоторые разговоры по поводу интеграции территории в краткосрочной перспективе, вероятнее всего, останутся без реального выражения», – посетовал выступающий.