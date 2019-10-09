09.10.2019, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Донбасс, Политика, Украина
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«Донбасс потерян. Мы в тупике по всем направлениям» – философ-майданщик

Украине нечего предложить Донбассу, кроме украинской национал-патриотической идеи, которую жители региона на дух не переносят.

Об этом в эфире канала «InterVizor» заявил поддержавший майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донбасс мы потеряли. Как именно мы в дальнейшем будем иметь с этим дело, не слишком важно. То есть хороших ходов по отношению к Донбассу уже нет. Даже если мы попытаемся его интегрировать – это бомба замедленного действия. Отказаться нам не позволят граждане, потому что весь массив телевидения направлен на то, что мы его сохраняем.

И здесь уникальная ситуация: по ТВ ничего не говорится о Крыме. То есть у нас не равновесная ситуация. Телевидение направлено на забвение Крыма и на сохранение Донбасса. И то, и другое есть ошибочная ситуация», – заявил Дацюк.

«Надо было об этом говорить параллельно и строить единую политику, причём политику радикального свойства, говорить: мы будем отвоёвывать, когда в России начнётся смута, когда она ослабнет. Это прямая и понятная стратегия», – добавил украинский философ.

По его словам, интегрировать Донбасс в состав Украины сейчас – «верх глупости».

«У нас нет для этого ни программ, ни центра стратегирования, который бы позволил одновременно развивать страну и управлять преобразованием Донбасса. У нас нечего предложить им, кроме национал-патриотической идеи, а они этого на дух не переносят.

Мы могли бы решить ситуацию при помощи инновационной Конституции, но нынешняя власть, да и национал-патриоты, которые на майдане, на дух не переносят новую Конституцию (я имею в виду ту, которую разработали мы, инновационную). Поэтому по всем направлениям и одних представителей власти, и других представителей бывшей власти, мы в тупике», – подытожил Дацюк.

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