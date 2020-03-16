Донбасс поздравляет Крым: Донецк и Луганск тоже вернутся в Россию

16.03.2020, Донецк, Михаил Рябов

Около 300 активистов движения «Донецкая республика» провели сегодня митинг в макеевском сквере «Русская весна» по случаю шестой годовщины референдума о воссоединении Крыма с Россией. Участники акции выразили надежду, что судьбу полуострова повторят и республики Донбасса.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Эта памятная дата сегодня символизирует начало объединения русских земель. Мы все с вами понимаем, что только большие страны могут создавать глобальные наукоемкие проекты, запускать ракеты в космос, строить самые большие самолеты. Сегодня весь мир видит мост между Крымом и Россией, который не могло бы построить ни одно маленькое государство. Этим отличается Русский мир от Запада, когда там разделяют и властвуют, манипулируя страной, мы создаем масштабные проекты, мы соединяем людей, соединяем национальности. Сегодня новая Россия создает и строит могучую страну, великую империю и воссоединение с Крымом – лишь первый кирпичик в этом строительстве. Жители ДНР понимают, что не за горами и наш праздник, тот день, когда мы с вами отметим свое вхождение в нашу большую историческую Родину – Россию», – сказал один из лидеров движения Алексей Муратов.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин опубликовал обращение к жителям Крыма.

«Ровно шесть лет назад народ братского нам Крыма на весь мир заявил о возвращении в родную гавань, на Родину – в Россию. Мы с радостью наблюдаем за огромными успехами, которых достиг полуостров за эти шесть лет. Это был не просто мужественный и решительный шаг, но и ответственный. Крымчане заставили весь мир уважать себя и подали пример нам, жителям Донбасса. У нас нет сомнений, что мы проделаем тот же путь – вернемся в Российскую Федерацию! От лица всех жителей ДНР хочу пожелать крымчанам дальнейшего развития и процветания. С праздником! С шестой годовщиной Общекрымского референдума, друзья!» – написал Пушилин.