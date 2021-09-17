Донбасс практически вернулся в Россию. Следующая – Украина

17.09.2021 22:40 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

«Наполеон» всегда прав… Этой фразой из произведения Оруэлла «Скотный двор» можно охарактеризовать девиз президентства сумасшедшего диктатора всея Украины Владимира Зеленского. Проект «стратегии информационной безопасности», принятый на днях Кабмином, последние решения СНБО и в целом «зелёная» политика – в полной мере сопоставимы с оруэлловской эволюцией жизни от возможной безграничной свободы до диктатуры преЗЕдента.

Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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«Слуги» народа, которые в 2019-м пришли к власти на Украине на волне мирных лозунгов о равенстве и справедливости, со временем превратили себя в привилегированную элиту, так сказать, стали «равнее других». Отсюда – тотальный запрет на инакомыслие, уголовное преследование оппонентов, геноцид населения. Голод, непосильный труд и обманутые ожидания, – вот он, нерушимый закон «незалежной» жизни по-зеленски.

Удивительно, что по итогам заседания СНБО 17 сентября не была озвучена судьба проекта «стратегии информационной безопасности», который уж очень выгоден преЗЕденту. Ведь «документ» подразумевает блокировку неудобной информации в интернете, закрытие СМИ, введение санкций и, прошу обратить отдельное внимание, – проведение на гражданах страны «психологических операций» и «формирование поведения украинцев».

То есть, прямым текстом Зе-наполеоновцы называют украинское население «подопытными кроликами». Кроме того, в отсутствии реформ и положительных сдвигов в «незалежной» Зе-маргиналы обвиняют, опять-таки, украинское население: «нехватка национальной консолидации по внешнеполитическим приоритетам Украины усложняет проведение реформ, ослабляет национальное единство», – говорится в проекте. Не могу понять, как долго украинцы намерены терпеть подобное издевательское отношение Зе-чиновников в свой адрес?..

Если говорить о национальном единстве, то на Украине его нет уже как 30 лет. Все годы «неЗАЛЕЖНОСТИ» в стране проводится политика «разделяй и властвуй», власть имущие стравливают людей по национальным и религиозным признакам, проводят активную политику героизации душегубов.

Чтобы раз и навсегда закрыть рот украинцам, недовольным метаморфозами Зе-наполеона, проектом «стратегии информационной безопасности» предлагается изымать из оборота информацию, призывающую к массовым беспорядкам. То есть, критика в СМИ, к примеру, тарифного геноцида или коррупции по-зеленски будет запрещена.

Безусловно, не могли в фашистском «документе» не упомянуть о жителях русского Донбасса и Крыма. Каким-то дивным образом Зе-приспешники намерены доносить до сознания донбассовцев и крымчан о «неотвратимости возврата Украине этих территорий и опровергать идиологемы советской историографии о прошлом Украины». Уверен, что при фашистской Зе-политике от Украины скоро в принципе ничего не останется, – страну разорвут на лоскутки западные «партнёры».

Координировать «стратегию» будет СНБО, который в ходе заседания 17 сентября ввёл санкции в отношении жителей Донбасса – граждан России, причастных к выборам в Госдуму. Могу смело констатировать, что для донбассовцев эти «санкции» – очередное свидетельство трусости Зе-наполеоновцев, которые, несмотря на то, что держат в страхе население оставшейся части Украины, не в силах изменить процесс воссоединения с Большой Россией.

Ведь Донбасс уже практически вернулся на историческую Родину. Следующая – Украина. В противном случае, Зе-наполеон своей свинской политикой приведёт Украину к повтору трагического оруэлловского произведения.

А санкции против донбассовцев – это знамя нашей победы над неофашистской Зе-Украиной.