Донбасс предлагает Украине спасаться переучреждением

09.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Несмотря на то, что всё больше граждан Украины осознают антинародный и преступный характер постмайданной власти, без полного переформатирования Украины по примеру Донбасса ситуацию изменить не получится.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Спасаться бегством от собственного народа пришлось Зеленскому в ходе рабочего визита в Черновцы. Граждане, увидев президента, стали жаловаться ему о самом наболевшем. Однако «гаранту» быстро надоело общение, Зе откровенно разозлился и спешно удалился.

Сложно сказать, приходит ли к комику-президенту осознание, что высший государственный пост – это многие часы работы и постоянное общение с людьми, а не фанфары и овации, на которые, видимо, он рассчитывал. Так, если раньше к Зеленскому обращались за автографами, то теперь требуют решения жизненно важных вопросов. И с этой ролью, чем дальше, тем более очевидно, он не справляется», – заявил Муратов.

При этом он отметил, что в ходе общения с жителями области у Зеленского хватило наглости обвинить их в том, что граждане сами выбрали такую власть, которая не решает их проблемы.

«Чем он лучше, если не только не компетентен, не владеет ситуацией, но и проявляет отсутствие элементарного уважения к собственным избирателям – тем, кого ему удалось обмануть немногим более года назад?

Президент Украины все больше избегает общения с согражданами, с журналистами – ведь им приходится объяснять, почему все то, о чем Зе говорил во время предвыборной гонки, сейчас делается с точностью до наоборот. Не хочет он раскрыть правду о том, что политику президента и его «слуг» определяют все те же зарубежные кукловоды, которые используют украинцев для решения собственных геополитических задач и бесконтрольного обогащения», – добавил общественник.

Тем не менее, по его словам, чем дальше, тем больше граждан Украины сознают антинародный и преступный характер постмайданной власти.

«Переучредить государство, по примеру Донбасса, скинуть колонизаторское иго – вот, что может уберечь Украину от дальнейшей утраты суверенитета, нищеты и кровавого коллапса», – подчеркнул Муратов.