Донбасс превращается в федерально управляемую территорию РФ – Климкин
Для президента Российской Федерации Владимира Путина ДНР и ЛНР становятся фактором внутренней политики.
Об этом в статье, опубликованной «Европейской правдой», пишет экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
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«Донбасс все больше становится для Путина вопросом внутриполитическим, да и сами оккупированные территории с российскими паспортами, валютой, силовиками, черными схемами в экономике и даже переименованиями в Ворошиловград и Сталино, пусть и «частичными», на сегодня уже почти стали «худшей версией России», – считает дипломат.
По его мнению, после принятия новых конституционных изменений в РФ к Донбассу можно будет применить понятие «федерально управляемой территории», новации, которая там присутствует.
«Кстати, в России «неожиданно» начали говорить, что пандемия может изменить отношение к созданию новой версии СССР», – отмечает экс-министр.
Он также полагает, что «коронавирусная пандемия меняет много нюансов для основных игроков, создает дополнительное давление на их позиции».
«Основная красная линия (все остальные являются производными) для Украины — это невозвращение ни при каких условиях в сферу российского влияния и окончательное искоренение идентичности «русского мира». Однако в ближайшее время стоит ожидать немало предложений по решению ситуации вокруг Донбасса, которые разрушают именно эту фундаментальную линию, поскольку у многих будет желание решить за наш счет свои проблемы при коронакризисе», – опасается Климкин.
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