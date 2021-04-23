Донбасс призывает русских Украины к восстанию. Обещана поддержка ЛДНР и России

23.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В Киеве, похоже, забыли о своих позорных поражениях в 2014 году и продолжают нагнетать ситуацию в Донбассе, однако ЛДНР готовы «вернуть все военные решения».

Об этом на форуме «Единство русских: защита прав и свобод» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Семь лет в Донбассе в результате украинской военной агрессии гибнут люди. Киев непрерывно наращивает своё военное присутствие, стягивает технику и усиливает обстрелы. Украинские военные как будто забыли о своём позорном бегстве после разгрома в Иловайске и Дебальцево. Но в нашей памяти свежи воспоминания, как в одночасье рухнула их репутация. Мы не хотим войны, но если Украина продолжит нападать на Донбасс – мы вернём в арсенал все военные решения», – сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что республики Донбасса вот уже на протяжении семи лет указывают мировому сообществу на факты ущемления русских.

«Русские жители Украины живут под гнётом, в унижении. Их обвиняют в госизмене и посягательстве на территориальную целостность уже только за то, что они говорят и думают по-русски, что помнят историю и кровно связаны с Россией, за то, что общаются с родными и близкими.

Под особый удар попали учителя русского языка и истории. Давние попытки искоренить русский язык обрели силу в постмайданной Украине. Язык стал маркером принадлежности к своим. Сегодня Киев запрещает использовать русский язык в науке, медицине, образовании, сфере обслуживания», – добавил глава государства.

Также он обратился ко всем русским жителям Украины.

«Миссия ООН настаивает, что Украина обязана принять закон о защите прав нацменьшинств. Это просто смешно – называть русских на Украине меньшинством.

Я обращаюсь к вам – русским, живущим на Украине. Вас миллионы. Именно вашим трудом ещё живёт Украина, которую растаскивают бандеровцы и наивные артисты. С вашего молчаливого согласия страной распоряжаются те, кому безразлично ваше будущее. Они превратили её в плацдарм для нападения на Россию, и делают это вашими руками.

Вас заставили подчиниться малограмотным гопникам и бандитам, обложили непомерной платой за воду, тепло, транспорт, топливо. Загнали в бесконечный карантин, наживаются на каждом вашем шаге. Вас объявили меньшинством, приучают ненавидеть самих себя, своих близких, запрещают говорить на родном языке, гордиться общими подвигами русского народа. Лишили вас возможности разделить со своими героическими предками чувство героической победы.

Для Донбасса сопротивление киевскому перевороту 2014 года является естественным всенародным порывом. Обычные люди – шахтёры, металлурги, учителя – встали на защиту своей земли, своих прав и идеалов. Призываю вас последовать нашему примеру. Обращаюсь к вам, русские жители Украины – сбрасывайте это рабство», – добавил руководитель республики.

Он заявил, что жители Донбасса и дальше будут защищать свои идеалы – и в этом им сильно помогает народ России. Теперь же и РФ, и ЛДНР готовы помочь русским жителям Украины освободиться от ига киевской власти.

«Миллионы русскоязычных, которые сегодня проживают на территории, подконтрольной Киеву, должны осознавать, что Россия не оставит их в беде. И мы в Донбассе тоже приняли решение, что будем оказывать помощь всем, кто стремится встать на защиту русских на Украине», – резюмировал Пушилин.