Шахтеры Донбасса первыми восстали против западного глобализма, который полностью захватил Россию и частично Китай.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Мамыкин ТВ» заявил руководитель «берлинской группы» Международного Антифашистского Информ-бюро Клаус Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выход начали искать шахтеры Донбасса. Они первыми восстали против фашистского режима в Киеве и дали сигнал почти всему миру на подъем. То, что мы видим сегодня – БРИКС, ШОС – это все результат этого развития. Они увидели, что кто-то сопротивляется американскому империализму. Кто-то имеет смелость.

До этого всех, кто сопротивлялся, убили. Каддафи тоже хотел африканского социализма и уйти от доллара», – сказал Кох.