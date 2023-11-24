Донбасс пробудил Россию, Китай и весь анти-западный мир – немецкий антифашист
Шахтеры Донбасса первыми восстали против западного глобализма, который полностью захватил Россию и частично Китай.
Об этом в интервью ютуб-каналу «Мамыкин ТВ» заявил руководитель «берлинской группы» Международного Антифашистского Информ-бюро Клаус Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Выход начали искать шахтеры Донбасса. Они первыми восстали против фашистского режима в Киеве и дали сигнал почти всему миру на подъем. То, что мы видим сегодня – БРИКС, ШОС – это все результат этого развития. Они увидели, что кто-то сопротивляется американскому империализму. Кто-то имеет смелость.
До этого всех, кто сопротивлялся, убили. Каддафи тоже хотел африканского социализма и уйти от доллара», – сказал Кох.
Благотворительный фонд, который создал Кох в 2017 году, помогает Донбассу, отправив 65 грузовиков гуманитарной помощи и реализовав там 800 совместных проектов. За то, что фонд «помогает не тем», правительство Германии заблокировало его счета и лишило статуса благотворительной организации.
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