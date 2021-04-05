Донбасс просит Россию не оглядываться на реакцию Вашингтона

05.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

В условиях резкого обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе Москве нужно определиться с принятием политического решения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил советник главы ЛНР Родион Мирошник.

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«Военные действия идут 7 лет. Сегодня речь – о принятии политического решения Российской Федерацией. Она уже не может оглядываться на какую-то реакцию Вашингтона или Западной Европы. Надо четко определяться со своими интересами. В своей политике, которая распространяется и на Донбасс, и на Украину. Руководствуясь своими интересами и своим пониманием процессов. Своей стратегией на территории бывшего СССР. Россия должна сама отвечать на вызовы, не рассчитывая ни на какие знаки из -за океана или из Европы», – считает Мирошник.