Донбасс провел Киеву «красную линию» еще в 2006-м

04.10.2021 08:43 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Доводы украинских пропагандистов о том, что выход Донбасса и Крыма из состава Украины был смоделирован Россией, не выдерживают никакой критики.

Об этом в эфире YouTube-канала киевского рэпера и блогера Тарика Незалежко заявил лидер комсомольцев Украины Михаил Кононович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Первый госпереворот произошёл в 2004-2005 году, слава богу, бескровный. В 2006 году вышли на Майдан люди с флагами Донецкой Народной Республики», – напомнил Кононович.

«В 2006 году! Это к тому, что все мандят, что это Россия-Россия «всэ зробыла», проект Кремля», – отметил его соратник по движению и брат Александр Кононович.

«Вам Донбасс ещё в 2006 году «красную линию» начертил, но вы в 2014 её перешли. Вам красные линии чертят-чертят, бестолочи, идут-идут, лбы шибут и шибут. И вот, с 2006 года как-то оно улеглось, жизнь пошла своей чередой. И – бах, в 2014-м уже кровавый госпереворот. Вот, пожалуйста, теперь не только флаги, но и сама конструкция появилась.

Вы поймите одно: и Крым, и Донбасс – это следствие госпереворота, чего вы с больной головы на здоровую перекладываете. До госпереворота никаких не отторгалось территорий», – рассказал лидер украинских комсомольцев.

«Даже Крым попытался в 94-м, и ничего не вышло», – добавил Александр Кононович.