Донбасс раскроет свой потенциал в составе России

Россию пытаются уничтожить, поскольку она стала сильным и независимым государством.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью информационному агентству News Front заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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«Нужно понимать все внешние угрозы, которые есть у нашей большой России. Мы не отделяем ситуацию, происходящую в Белоруссии. Мы с большими нервами наблюдали, как пытаются там организовать государственный переворот, убрать Александра Лукашенко и привести к власти марионетку, как это произошло на Украине. Мы всё это видим и понимаем», – сказал Пушилин.

По его словам, происходящее в Белоруссии – это попытка ударить как по России, так и по Донбассу.

«Не прямой, но косвенный. Поэтому, мы все это воспринимаем как единый механизм по устранению России. Россия как сильная, независимая, суверенная, заботящаяся о своих гражданах страна никому в мире не нужна. Но мы с вами есть. Мы не согласны с тем, что хотят нас уничтожить. Мы не согласны с тем, что хотят развалить Россию. И, конечно же, нам нужно предпринимать определенные шаги. И они предпринимаются, я вас уверяю», – заверил глава ДНР.

«И какая Россия есть сегодня, это не идет ни в какое сравнение с тем, какой Россия была в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Сейчас другая Россия. И мы чувствуем себя причастными ко всем происходящим процессам», – добавил руководитель республики.

Также он ответил на вопрос о будущем ДНР.

«Мы видим свое будущее только с Россией и никак иначе. Мы чувствуем раскрытие потенциала Донбасса только в составе большой великой страны. В этом заключается наше будущее и залог достойной жизни наших потомков», – резюмировал Пушилин.