Уничтожение украинских террористов в Курской области происходит медленно, потому что с военной точки зрения на данном этапе освобождение Донбасса выгоднее.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала «Colonelcassad» Борис Рожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противник даже не скрывает, что хотел бы, чтобы наши войска перебрасывали из Донбасса и других направлений на Курск, чтобы мы там все силы сбросили, и ослабили давление на других направлениях. Это их оперативная цель. Если бы сняли 4-5 бригад с красноармейского направления, там бы все встало. Бои в Курской области приобрели бы другую динамику. Но освобождение территорий на Донбассе, освобождение территорий в Курске – равнозначно. И там, и там это российские территории», – отметил Рожин.

«С точки зрения оперативной задачи, освобождение российских территорий на Донбассе сейчас перспективней, чем освобождение территории в Курской области. Это не значит, что надо их отдавать. Нет, просто когда будут решены ключевые задачи на Донбассе, это нанесет гораздо более серьезный ущерб противнику – и облегчит, в том числе, операции в Курской области. Потому что нарастание проблем на Донбассе – может вынудить уже противника снимать резервы с Курской области и бросать их на заделывание дыры во фронте, которая там постепенно образовывается. Поставлены задачи Герасимовым, Путиным о том, что войска противника должны быть выбиты. Никто ни на что Курск обменивать не будет, как там мечтают, в Киеве. То есть задача будет… после стабилизации фронта накопить там необходимые группировки и начать постепенно выдавливать их на территорию границы. Возможно, с опцией опять же уже последующего перехода к границе в северных районах Сумской и Черниговской областей», – подытожил он.