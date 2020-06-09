09.06.2020, Донецк, Сергей Вледников
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Донбасс спасает Россию – социолог


Возникновение ЛДНР и противостояние республик украинским националистам привело к мобилизации российских элит, что помогло не допустить гражданского переворота и войны в России.

Об этом в эфире YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если бы не Донбасс, война, или как минимум майдан пришёл бы в Россию. Потому что Донбасс – это сдерживающий фактор от тех проблем и нежелания действовать на постсоветском пространстве части политической российской элиты.

Они оттягивают решение проблем, но там терпение на исходе. Если эта задача не решится, то проблемы уже перейдут в Россию, Донбасс вечно это тянуть не сможет», – сказал Копатько.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть