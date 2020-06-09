Донбасс спасает Россию – социолог

09.06.2020, Донецк, Сергей Вледников

Возникновение ЛДНР и противостояние республик украинским националистам привело к мобилизации российских элит, что помогло не допустить гражданского переворота и войны в России.

Об этом в эфире YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы не Донбасс, война, или как минимум майдан пришёл бы в Россию. Потому что Донбасс – это сдерживающий фактор от тех проблем и нежелания действовать на постсоветском пространстве части политической российской элиты.

Они оттягивают решение проблем, но там терпение на исходе. Если эта задача не решится, то проблемы уже перейдут в Россию, Донбасс вечно это тянуть не сможет», – сказал Копатько.