Донбасс спасет Россию от импортозависимости

Елена Острякова.  
10.02.2024 11:03
  (Мск) , Москва
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Дзен, Донбасс, Россия


Строительство обогатительной фабрики Сырадасайского угольного месторождения на севере Красноярского края затягивается из-за отсутствия американского оборудования. Импортная зависимость для карьерной добычи угля в России составляет 65%, для горно-шахтного оборудования — 88%.

Выход из ситуации в восстановлении угольной отрасли на Донбассе.

Строительство обогатительной фабрики Сырадасайского угольного месторождения на севере Красноярского края затягивается из-за отсутствия американского...

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Об этом на ютуб-канале «Геоэнергетика.Инфо» заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас где-то мимо нас прошелестело слово «Донбасс». Если где-то восстанавливать оборудование, то там. Очевидное направление, чем может заниматься Донбасс. Он может профессионально заниматься всем, что связано с углем. Давайте восстанавливать», – сказал Марцинкевич.

Запасы угля в Донецком угольном бассейне позволяют добывать на этой территории до 1 миллиарда тонн в год при сегодняшнем уровне угледобычи примерно в 10 миллионов тонн.

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