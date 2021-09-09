Донбасс станет локомотивом объединения постсоветского пространства – Муратов

09.09.2021 20:51 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Сегодня на Украине возвращается к жизни и поднимает голову «коричневая чума» – нацистский режим, в прошлом ставший виновником смертей десятков миллионов невинных людей.

Об этом в ходе «Международного антифашистского форума – 2021» заявил один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил о зверствах, творимых нацистами в Донбассе, и рассказал о шахте в Калининском районе, в шурф которой немцы сбросили около ста тысяч расстрелянных или живых людей.

«Страшно, что сегодня эта коричневая чума поднимает голову на территории Украины. И сегодня люди в Донбассе, взяв в руки оружие, отстаивают нашу общую историю, не дают её переписать. Отстаивают наших героических предков, которые дали нам свободу и возможность жить», – сказал Муратов. Общественник подчеркнул, что на территории нынешней Украины ветераны Великой Отечественной войны не имеют права даже носить свои заслуженные ордена. Это право отстаивает для них Донбасс. «Это страшно, что сегодня на Украине проживает огромное количество ветеранов, и они не могут праздновать свой, заслуженный, праздник… Я уверен, что с освобождением Донбасса и сегодня будет и новый «Тегеран», и новая «Ялта». Это противостояние затянулось и идёт восьмой год лишь по той причине, что сегодня здесь, на Донбассе, решается не только его судьба, или судьба Украины. Здесь решается судьба большой России. Сегодня Донецк – это как Брестская крепость на передовой русского мира. Уверен, выстояли наши героические предки, которые собрали эту могучую страну – выстоим и мы. И Донбасс, как локомотив, потянет всё постсоветское пространство. Потому что наши предки показали, что только в одной большой стране мы можем иметь государственный суверенитет, эффективно развивать свою экономику», – резюмировал Муратов.

После чего слово взяла председатель республиканской организации жертв нацистских лагерей Алла Степанова.

«Я бы хотела сказать, что дух патриотизма, дух советских людей, не сломлен… И сегодня в Донецкой Народной Республике ещё живы те, кто пережил ужасы концлагерей. Сейчас их количество, конечно, уменьшается, их около 619 человек. Русский дух непобедим. Никто не ставил на колени Донбасс, и мы никогда не сдадимся. Мы победим, я в этом уверена», – добавила Степанова.

Также она поблагодарила ОД «ДР» за помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Отметим, прошедший в Москве форум приурочен к международному Дню памяти жертв фашизма и посвящен 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны и 75-летию окончания Нюрнбергского трибунала.

За годы немецко-фашистской оккупации (с октября 1941 по сентябрь 1943 года) только в Сталинской (ныне – Донецкой) области было убито и замучено 174 416 мирных граждан, 149 367 военнопленных. По всей территории области были образованы лагеря для военнопленных и лагеря для гражданского населения.

За время оккупации был насильственно отправлен в Германию 205 531 житель Сталинской области. Немногим из них удалось выжить и вернуться.