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30.01.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Крым, Политика, Россия, США
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«Донбасс стремится в Украину, референдум в Крыму – показуха» – Хербсту из США виднее

США не могут учитывать мнение жителей Донбасса, высказанное на референдуме в 2014 году, поскольку он проводился якобы под дулами автоматов российских солдат.

Об этом во время прямой линии из Вашингтона в эфире «Первого канала» заявил экс-посол США на Украине, директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Вашингтоне вообще не принимают во внимание мнение людей, которые живут там? Вроде бы принцип демократии – это суверенный выбор людей, которые проживают на конкретной территории. Люди в Донбассе не хотят возвращаться в Украину. Я использовал ваш термин «в Украину», хотя нормы литературного русского языка «на Украину». Воля народа как источник суверенной власти, самоопределения вообще в Вашингтоне не рассматривается или она рассматривается применительно к народам других стран, где США осуществляют смену режимов?» – спросил американца ведущий Вячеслав Никонов.

«Во-первых, я очень рад слышать фразу «в Украине», это даёт какой-то оптимизм», – оценил Хербст.

«Во-вторых, по поводу желания людей, сейчас они живут под «Калашниковыми», которые поддерживаются Кремлём. Да, был какой-то референдум с российскими солдатами больше четырёх лет назад. Я знаю, что были настоящие данные опросов, которые были сделаны в январе 2014 года, и они показали, что тогда люди Донбасса предпочли жить в Украине и не более 26 процентов хотели или автономию, или быть частью России», – добавил американский дипломат.

«А кто-нибудь из американских исследователей проводил исследования общественного мнения на Донбассе? Кто-нибудь этим мнением интересуется? Там проводятся опросы и они говорят о том, что на Украине они жить не хотят. Всё-таки, в Америке не знают волеизъявление на Донбассе или просто не хотят знать?» – спросил Никонов.

«Я сказал бы, что мы интересуемся. Я сейчас не могу сказать, каким образом, потому что это очень сложный вопрос, имея в виду присутствие российских солдат и особенно офицеров и контроль над ситуацией там. Мы знаем, например, что так называемый референдум в Крыму – это была показуха», – ответил Джон Хербст.

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