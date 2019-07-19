Донбасс тошнит от заявлений Медведчука

19.07.2019, Донецк, Михаил Рябов

Защитники республик Донбасса крайне негативно воспринимают возросшую активность украинского политика Виктора Медведчука, который в Европе и России уверяет о наличии некоего плана по возвращению ЛДНР в состав Украины.

Об этом в своем блоге пишет известный российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заявление Виктора Медведчука о «новой мирной концепции» для Украины и Донбасса вызывает раздражение в Донецке и Луганске. Особенно в военной среде. Люди-то в Донбассе воюют не за особый статус в составе Украины (я делаю вывод из сотен моих бесед с солдатами-офицерами ЛДНР на передовой)», – отметил автор.

«Да, есть Минские соглашения, они, для активных сторонников независимости республик, тоже спорные, но в условиях войны – необходимые для выполнения, – они призваны, в первую очередь, прекратить войну.

Но, для меня самое важное в заявлении Виктора Медведчука в том, что украинский политик говорит о возвращении на Украину именно Донбасса, а не его части (ЛНР, ДНР).

Значит ли это, что в озвученном в Европарламенте заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» упаковано предложение, что в обмен на согласие ДНР и ЛНР вернуться на Украину, Донецку и Луганску отдадут Мариуполь, Славянск, Краматорск, Константиновку, и вообще (под особым статусом) весь Донбасс? Ну, тогда стоит подумать, и даже поговорить об этом. Но, по-моему, окончательно такой вопрос, в республиках, можно решить только народным референдумом ЛНР и ДНР», – рассуждает военкор.