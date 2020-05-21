Донбасс – Украине: Ни один выстрел больше не останется безнаказанным

21.05.2020, Луганск, Сергей Вредников

ВСУшники понесли потери убитым и ранеными в ходе подавления их огневой точки бойцами НМ ЛНР.

Об этом говорится в экстренном заявлении пресс-службы Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наплевав на Минские соглашения и все наши попытки по урегулированию конфликта мирным путём, боевики украинских вооружённых формирований продолжают совершать обстрелы территории республики.

Так, сегодня, на Славяносербском направлении в результате обстрела со стороны ВФУ один защитник республики получил ранение», – сообщила пресс-служба.

По информации ведомства, разведкой ЛНР была оперативно выявлена огневая позиция, с которой велась стрельба.

«В ходе ответного огня из незапрещенного Минскими договорённостями вооружения, вражеская позиция, с которой противник регулярно производил обстрелы наших защитников, а также терроризировал мирных жителей республики, была уничтожена. Потери противника составили один убитый и двое раненых», – сообщили в пресс-службе.

«Мы обращаемся к каждому украинскому военнослужащему! Ни один ваш выстрел больше не останется безнаказанным! За каждую выпущенную в сторону республики пулю вас ждет соизмеримый ответ и неотвратимое возмездие», – призвали противника в оборонном ведомстве ЛНР.