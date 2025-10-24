Донбасс уже прошлый этап: Путин готовит новое стратегическое наступление – генерал ВСУ

Игорь Шкапа.  
24.10.2025 17:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 29
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ни ВСУ, ни западные санкции не в состоянии остановить российское масштабное наступление на следующие территории Украины.

Об этом в эфире телеканала Эспресо заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни ВСУ, ни западные санкции не в состоянии остановить российское масштабное наступление на следующие...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По его словам, «Путин настроен достаточно серьезно».

Генерал порадовался украинским ударам по военным заводам и НПЗ, но говорит, что Россия накопила достаточно большие запасы, плюс у нее есть человеческий ресурс.

Кривонос считает, что Москва сейчас сосредоточится на взятии под контроль Купянска, чтобы «далее сформировать мощную рокадную дорогу».

«И это позволит ему [Путину] сформировать следующий потенциал для дальнейшего стратегического наступления на другой территории Украины. И это как раз подчеркивает, что останавливаться он пока что не будет. И пока некому его остановить даже за счет этих санкций.

Санкции пока работают не стопроцентно, и во многих случаях предыдущих санкций русские научились их обходить. Поэтому, честно, на данном этапе у него, к сожалению, нет желания останавливаться, но есть желание продолжать», – резюмировал Кривонос.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить