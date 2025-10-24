Донбасс уже прошлый этап: Путин готовит новое стратегическое наступление – генерал ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ни ВСУ, ни западные санкции не в состоянии остановить российское масштабное наступление на следующие территории Украины.

Об этом в эфире телеканала Эспресо заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, «Путин настроен достаточно серьезно».

Генерал порадовался украинским ударам по военным заводам и НПЗ, но говорит, что Россия накопила достаточно большие запасы, плюс у нее есть человеческий ресурс.

Кривонос считает, что Москва сейчас сосредоточится на взятии под контроль Купянска, чтобы «далее сформировать мощную рокадную дорогу».