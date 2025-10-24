Донбасс уже прошлый этап: Путин готовит новое стратегическое наступление – генерал ВСУ
Ни ВСУ, ни западные санкции не в состоянии остановить российское масштабное наступление на следующие территории Украины.
Об этом в эфире телеканала Эспресо заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По его словам, «Путин настроен достаточно серьезно».
Генерал порадовался украинским ударам по военным заводам и НПЗ, но говорит, что Россия накопила достаточно большие запасы, плюс у нее есть человеческий ресурс.
Кривонос считает, что Москва сейчас сосредоточится на взятии под контроль Купянска, чтобы «далее сформировать мощную рокадную дорогу».
«И это позволит ему [Путину] сформировать следующий потенциал для дальнейшего стратегического наступления на другой территории Украины. И это как раз подчеркивает, что останавливаться он пока что не будет. И пока некому его остановить даже за счет этих санкций.
Санкции пока работают не стопроцентно, и во многих случаях предыдущих санкций русские научились их обходить. Поэтому, честно, на данном этапе у него, к сожалению, нет желания останавливаться, но есть желание продолжать», – резюмировал Кривонос.
