Донбасс вернётся до 2024 года – Путин хочет войти в учебники истории

21.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Утверждение в Донецке доктрины «Русский Донбасс» следует рассматривать как подготовку идеологической позиции накануне нового витка вооруженного конфликта вокруг ЛДНР.

Об этом на заседании клуба «Добрые русские люди» в Москве заявил экс-депутат горсовета Одессы историк Александр Васильев.

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«Сейчас мы видим явно напряжённый политический и внешнеполитический момент, и есть такое ощущение, что наблюдаем на горизонте какой-то неизбежный, серьёзный и масштабный конфликт стороны занимают позиции. Причём, начиная от позиций на передовой, где украинские подразделения, и силы народных республик, а я знаю, что и на территории РФ тоже происходят военные приготовления», – заявил Васильев.

По его мнению, доктрина, фиксирующая на уровне руководства республик стратегическую цель – воссоединения Донбасса с Россией, ставит крест на разговорах о «сливе» ЛДНР.

«Эти годы мы жили в напряжённом ожидании пресловутого «слива» Донбасса, иными словами передачи Украине Донбасса обратно. Конечно, мы живём в такую эпоху в такой стране, в которой нет ничего невозможного. Возможно всё, и в том числе перечеркнуть любую бумажку, но всё это имеет свою цену и несёт определённые издержки. Но после того, как на официальном уровне был принят такой документ, переступить через этот документ – будет означать понести огромные издержки и заплатить очень высокую цену», – считает Васильев.

Грядущий вооруженный конфликт на Донбассе приведёт к возвращению региона в состав РФ, считает сопредседатель движения «Русские демократы» Сергей Григоров.

«Так или иначе, Кремль нуждается во внутриполитической легитимации. Владимир Путин хочет войти в учебники истории, как восстановитель, и восстанавливать он будет, несмотря на то, что иногда говорится властями. В 2005 году Путин говорил о том, что Крым – не Россия и никаких планов по возвращению Крыма нет, а уже в 2014 году он вернулся.

Я даю прогноз, что до 2024 года, до конца президентства Путина, Донбасс вернётся в состав России. Кстати говоря, возвращение Донбасса, и победа в новом военном конфликте позволит Путину претендовать ещё на один срок, потому что получит внутреннюю легитимацию», – добавил он.

«Сливать Донбасс никто не будет, вопрос заключается в том, что у нас с большой долей вероятности, военный конфликт будет с конца апреля до начала июля, мы ждём начала украинской военной операции.

Вопрос заключается в глубине российского военного ответа – либо это будет защита непосредственно Донбасса, либо это будет освобождение оставшихся территорий, которые находятся под украинской оккупацией до возвращения двух полноценных регионов, либо это будет вопрос дальнейшего сокрушения украинской государственности. О чём Путин говорил, что, если мы будем атаковать, то будет решаться вопрос со всей украинской государственностью», – заключил Григоров.