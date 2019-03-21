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21.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Россия, Украина
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«Донбасс вернётся в Россию вместе с Украиной» – Чичерина

Донбасс сможет быть вновь единым целым с остальными частями нынешней Украины лишь после того, как сама Украина вслед за Донбассом вернется в состав России.

Об этом в эфире YouTube-канала «ПоТок» заявила российская рок-певица Юлия Чичерина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Невозможно. Никогда. Украина слишком грубо поступила с Донбассом. Украина вернётся в Россию вместе с Донбассом, так и должно быть, так и будет», – ответила она на вопрос о том, может ли Донбасс вернуться в состав Украины.

«Вся ли Украина, до Карпат и Закарпатья – посмотрим, не будем загадывать. А что делать, если русских людей, не могут их защитить вне России? Придётся их всех собирать, чтобы защищать уже здесь, под своим покровом. Видите, как сложно их защищать на чужбине», – добавила исполнительница.

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