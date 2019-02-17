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17.02.2019
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина, Федерализация
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Донбасс вернётся в Россию за 18 дней

Вопрос создания автономий для Украины закрыт после событий 2014 года в Крыму. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил советник министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Александр Левченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прежде всего, в этом предвыборном процессе следует смотреть на некоторые вещи. Если одна из политических сил предлагает для Донбасса решение вопроса – автономизацию, то где-то в других странах это не было бы чем-то радикальным, но после того, как Крымская автономия в одну секунду, за 18 дней псевдореферендума прибирается к рукам, а Донбасс взят нагло, но международное общество его не признает, то, фактически, автономизацией Донбасса предлагается легально сначала создать автономию, при этом вложить европейские деньги в его восстановление – это десятки миллиардов долларов. Потом за 18 дней на штыках соседнего государства провести референдум, вот вам и хорошее политическое решение», – заявил Левчено.

«С одной стороны, вроде бы вопрос автономии не является чем-то страшным, это не покушение на государственный строй, но в данном случае, который есть у Украины – это фактически очень-очень опасная игра»,– добавил украинский деятель.

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