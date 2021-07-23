Донбасс возмущён: «Беспристрастная» ОБСЕ поддержала бандеровскую Украину

23.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Координатор по гуманитарным вопросам Контактной группы от ОБСЕ Шарлота Риландер считает, что в минском переговорном процессе по урегулированию конфликта на Донбассе есть только две стороны – Россия и Украина.

Такие слова от наблюдателей ОБСЕ прозвучали впервые за всё время переговоров в данном формате – фактически, они повторили формулировки Украины, которая вопреки подписанным договоренностям отказывается вести переговоры с ЛДНР, настаивая, что в Донецке и Луганске – «марионетки», а решения принимаются в Москве.

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Как отмечается в сюжете донецкого телеканала «Юнион», в ЛНР заявление наблюдателей ОБСЕ назвали беспрецедентным случаем. Такое нарушение норм беспристрастности и нейтральности фактически сорвало переговоры в режиме видеоконференции.

«Данная позиция госпожи Реландер, заявленная раннее, позволила Украине уйти от диалога с представителями республик и от обсуждения, я уже не говорю о достижении договоренностей по всем вопросам повестки дня… Сегодняшнее заседание Гуманитарной группы в рамках видеоконференции из-за деструктивной позиции координатора группы в лице госпожи Реландер – это был шаг назад. Это был шаг, который свёл раннее проделанную работу, раннее достигнутых договоренностей и позволил украинской стороне сегодня уйти непосредственно от диалога с представителями республик», – прокомментировала руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

Она добавила, что переводчики позволяли себе изменять фамилии политиков или даже допускать вольность в отказе перевода некоторых слов, из-за чего менялся общий смысл речи.