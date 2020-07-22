Донбасс вправе официально признать США и Эстонию агрессорами – Пушилин

22.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Привлечение Киевом иностранных наёмников к войне в Донбассе – это вопиющее нарушение «Минских договоренностей» и норм международного права.

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Расцениваем факт привлечения Украиной к конфликту в Донбассе иностранных наемников как вопиющее нарушение не только принципов морали и этики, не только существующих Минских мирных договоренностей (в пункте 10 Комплекса мер четко закреплена необходимость вывода всех иностранных наемников с территории Украины), но и норм международного гуманитарного права.

Использование в вооруженных конфликтах зарубежных силовиков – как для непосредственного выполнения боевых операций, так и в качестве инструкторов для обучения военнослужащих, – это признанное всем миром табу, которое не должно нарушаться ни при каких условиях.

Тем более цинично и чудовищно это выглядит в наших условиях, в ходе внутреннего конфликта, когда украинские боевики ведут войну в том числе и руками иностранных наемников против людей, еще совсем недавно бывших согражданами и земляками», – отметил он.

Денис Пушилин подчеркнул, что согласно правилам ООН, Донбасс имеет право признать США и Эстонию как страны, совершившие акт агрессии, что и было планом Киева, желающего привлечь к конфликту западных «партнёров».

«Также отмечу, что статья 3 Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Определение агрессии» 1974 года закрепляет, что факт засылки каким-либо государством наемников может быть квалифицирован как акт агрессии.

Вместо того, чтобы мирно, цивилизованно и в согласовании с нами реализовывать Минский план урегулирования конфликта, украинские власти предпочитают наращивать уровень эскалации за счет привлечения к конфликту иностранных наемников.

В этом смысле Зеленский доказал полную несостоятельность тех громких обещаний в качестве «президента мира», с помощью которых он пришел к власти. За время его президентства мы не увидели со стороны Киева ничего, кроме участившихся обстрелов, разрушений, ужесточения блокады, ущемления наших прав и абсолютного отсутствия стремления возобновить в Донбассе мирную жизнь», – добавил руководитель республики.

Глава ДНР также пообещал, что молодые республики сделают все возможное, чтобы страны-гаранты Минских соглашений и международная общественность в полной мере узнали о фактах грубейших нарушений Украиной не только существующих мирных договоренностей, но и самых основных и незыблемых норм международного права – со всеми вытекающими мерами ответственности за совершенные преступления.