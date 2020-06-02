Донбасс: Все украинские военные преступники ответят за свои злодеяния

02.06.2020, Луганск, Сергей Вредников

Глава ЛНР Леонид Пасечник сделал обращение по поводу шестой годовщины авиаудара ВСУ по Луганску и пообещал привлечь к ответу украинских преступников.

Об этом сообщили на официальном сайте главы республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шесть лет прошло с тех трагических событий, когда украинский штурмовик по приказу киевского командования целенаправленно нанес авиаудар по центру мирного города. Удар пришелся на областную администрацию и сквер, где гуляли мирные жители, играли дети.

В результате – 8 человек погибло, 28 наших соотечественников получили ранения. Жертвы этого бесчеловечного деяния на совести только украинских политиков.

После проявления открытой агрессии нам, как и нашим предкам в годы Великой Отечественной войны, пришлось с оружием в руках защищать Родину от нового пришествия фашистов, готовых истреблять мирное население за Донбасскую землю. С одной лишь разницей: гитлеровцы были чужаками, а украинская армия пришла убивать тогда еще свой народ.

Донбасс никогда не забудет тысячи невинных жертв, погибших от рук украинских вооруженных формирований! Наступит день – и все они ответят за совершенные преступления», – заявил руководитель государства.

Соболезнования по поводу годовщины этого трагического события также высказал глава ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня Донбасс вспоминает жертв авианалета украинской армии по зданию тогда еще областной администрации Луганска. В результате этого бесчеловечного преступления Киева погибло 8 мирных жителей, 28 человек получили ранения.

Прошло шесть лет со дня чудовищного обстрела. Он навсегда останется в памяти жителей Донбасса как один из самых кровавых дней агрессии Киева. У военных преступлений нет срока давности, мы не забудем злодеяния украинских властей.

Наши искренние соболезнования жителям Луганской Народной Республики», – написал он в своём Telegram-канале.