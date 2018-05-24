24.05.2018, Донецк, Виктория Фролова

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Донбасс: Все вернулись в состояние повышенной тревожности

Последняя духоподъемная новость от начала Минских соглашений – наши наваляли украм под Горловкой. После нескольких недель ада, который устроили укры нашим детям, женщинам, пенсионерам? расстреливая дома, все-таки поступил приказ вдарить по технике противника. И как-то с первого раза все получилось. Обстрелы Горловки резко уменьшились.

Не Курская дуга, конечно, но – глоток победного воздуха.

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Тем не менее, рассказы и видео, выложенные в сети дончанами за последнее время, вводят в ступор. Казалось бы, повидали всякого, чем еще можно удивить или напугать? Оказывается, можно.

Вот, например, видео женщины с Трудовских, которая не может перейти улицу из-за обстрела. 10 метров до калитки родного дома – это много? Или мало? В мирное время это несколько секунд даже очень медленным шагом. А во время обстрела? А если дома остались близкие и ребенок? Что делать? Бежать, рискуя погибнуть? Остаться переждать? А если в это время в дом влетит снаряд? Что делать? Как бы вы поступили?

А это не гипотетическая ситуация. Это 10 метров одного майского дня из жизни Трудовских. Это реальная ситуация.

А дети? Родители сетуют, что наши дети странно реагируют на шум. То есть, если это разрывы, то дети и в ус не дуют – продолжают спать. А если родитель, например, зашел одеяло поправить и дверью скрипнул или тапочкой шаркнул – просыпаются.

А ведь еще совсем недавно было наоборот. Разрывы за окном – это страшно. Что бы ты не говорил ребенку про гром, салют, выживание ковров, детям было страшно. Они разделили “плохой гром” и “хороший”. А сейчас нет. Если и реагируют, то слабо.

Почему? Потому что большей частью дети реагируют не на звуки за окном, а на реакцию и состояние родителей. Родители привыкли – перестали вздрагивать, и дети успокоились.

Сейчас, конечно, все сызнова – все вернулись в состояние повышенной тревожности. И черт его знает, что хуже – состояние повышенной тревожности или восприятие войны как нормы? Где грань между паранойей и бдительностью?

Недавно по дороге в школу дочь моя увидела на камне игрушку-совенка и рванула к ней. Что я пережила за эти секунды – не хочу вспоминать. Все, что успела – это крикнуть – мина!!!! На весь школьный двор. Все равно не успела – дочь моя счастливо демонстрировала игрушку, я постепенно осознавала, что в этот раз нас пронесло, и что все эти уроки безопасности оказались бесполезны.

Моя первоклашка распознаёт опасные предметы, что твой сапер, но вот перед игрушкой эти знания бессильны. Я уж не говорю, что чуть не стала эпицентром паники: родители схватили детей, отвели за капитальную стену и подбежали ко мне.

На самом деле, на описание этого эпизода ушло больше времени, чем все случилось. Потом, конечно, когда каждый подержал в руках сову и убедился в ее безопасности, посмеялись нервным смехом. Через день рассказала эту историю как шутку нашей действительности знакомому саперу:

– Зря смеешься. И зря МЧС не вызвала, – сказал в ответ сапер.

– Там той совы – с мой кулак – куда там мину запихнуть? В нее даже «лепесток» не зашьешь?

– Она может быть примотана к чему-то мощному в тротиловом эквиваленте. Я уже разминировал бутылку шампанского, детский рюкзачок с котиками и очень красивый кошелек. Тут довольно успешно работают украинские ДРГ. Им пофиг – ребенок, взрослый, бабушка, дедушка. Так что ты бы поаккуратней с совами.

Так и живем. Пока писала этот текст – Горловка опять под жестким обстрелом. С четырех часов утра город накрывают тяжелой артиллерией.