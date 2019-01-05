Донбасс: ВСУ накрыли собственный спецназ «дружественным огнём»

05.01.2019, Донецк, Александр Гусар

В результате несогласованных действий командования украинской группировки в Донбассе военнослужащие 93-й бригады ВСУ обстреляли собственный спецназ, приняв его за донецких диверсантов.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Безсонова, украинское командование, прикрываясь режимом «тишины», не оставляет попыток дестабилизировать обстановку на линии разграничения.

«В преддверии вступления в действие «рождественского» перемирия, 28 декабря, военнослужащие 128-й горно-штурмовой бригады уже совершили провальную боевую вылазку на Мариупольском направлении», – напомнил он.

Вчера подготовительные мероприятия противника отмечались в районе населённого пункта Каменка Ясиноватского района, в зоне ответственности 93-й механизированной бригады.

«По полученным разведкой Республики данным от достоверных источников в 93-й бригаде, группой военнослужащих из состава 3-го полка специального назначения, проводилась рекогносцировка района выполнения предстоящих задач. Определялись пути подхода к нашим позициям и изучалась местность.

Накануне командир группы спецназа 3-го полка, майор Бондарович, согласовал с командиром 93-й бригады Клочковым вопросы взаимодействия. Однако, в процессе доведения команды до своих подчиненных на переднем крае, на каком-то этапе произошел сбой.

В итоге, солдаты на позициях не знали о том, что в их зоне ответственности будут работать «профессионалы», которых они называют «спецназовцами»», – рассказал Даниил Безсонов.

В результате возникшей перестрелки украинский командир получил ранение.

«В ходе традиционно «грамотно» спланированной операции, украинские спецназовцы были обнаружены своими коллегами из 93-й бригады, которые еще не успели отойти от новогоднего суррогата, и приняли их за разведгруппу Народной милиции Республики. В результате обстрела боевиками 93-й бригады, командир рекогносцировочной группы Бондарович получил ранение», – добавил в заключение Безсонов.