Донбасс зачищать будем максимально жёстко – офис Зеленского

Вадим Москаленко.  
26.02.2023 18:30
  (Мск) , Киев
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Дзен, Донбасс, Политические репрессии, Политические убийства, Украина


Зачищать ЛДНР нужно будет настолько жёстко, чтобы после этого в Москве «мандражировали» от одного слова «Донбасс».

Об этом в интервью DW заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зачищать ЛДНР нужно будет настолько жёстко, чтобы после этого в Москве «мандражировали» от одного...

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«Мне кажется, что мы максимально жёстко должны освободить Донецк и Луганск. Это было бы символично. Потому что это существо, которое постоянно выступает, говорит о донбасском народе. Надо освободить эту территорию, просто освободить, чтобы это существо перестало оскорблять слово «Донбасс», чтобы у него был такой комплекс неполноценности.

Вот, табличка «Донбасс», а мы сделаем так, что будем постоянно России говорить: «Донбасс хочет задать вопрос России. Чтобы они мандражировали постоянно, это очень важно», – упивался безнаказанностью так и не денацифицированный за год СВО Подоляк.

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