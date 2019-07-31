31.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Украина
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Донбасс заманивают в Украину полномочиями Каталонии

Для того, чтобы ЛНР и ДНР получили широкие полномочия, Украине не обязательно становиться федерацией.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт отметил, что за последние несколько лет населению Украины не объясняли суть особого статуса, поэтому слово федерализация вызывает у него опасения.

«Для того, чтобы люди привыкли к тому, что ничего страшного в этом нет, что это элемент самоуправления граждан, который очень популярен в Европе – ведь европейцы совсем не против этого, если речь идет о том, что это единая страна. Кстати говоря, тут даже не нужно использовать термин федерализация. Речь идет о том, что есть, например, Испания, унитарная страна, тем не менее, Каталония, страна Басков имеют такой объем прав, которые даже не просят ДНР и ЛНР. То есть вполне возможны в унитарной стране такие автономные образования. Ничего не объясняли людям, они думают, что это угроза распада. Гораздо большая угроза держаться по принципу «мы заставим», – заявил Погребинский.

В то же время на референдуме жители Каталонии проголосовали за выход из состава Испании, чему воспротивились центральные власти.

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