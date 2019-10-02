Донбасс – Зеленскому: Действительно хочешь мира? Порви с Аваковым и Коломойским!

02.10.2019, Донецк, Михаил Рябов

Если Владимир Зеленский действительно стремится к урегулированию конфликта в Донбассе, ему следует порвать с куратором нацистских батальонов – главой МВД Арсеном Аваковым и олигархом Игорем Коломойским, спонсировавшим карателей во время Русской весны 2014 года.

Об этом говорится в заявлении Алексея Муратова, руководителя Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчерашние митинги националистических организаций в Киеве, которые требуют отставки Зеленского после подписания украинской стороной на переговорах в Минске «формулы Штайнмайера», – это лакмусовая бумажка Минского процесса. Радикалы уже заявляют, что Зеленский предал Украину, признав ДНР и ЛНР.

Что же на самом деле может означать подписание так называемой «формулы Штайнмайера»? На мой взгляд, это всего лишь первый символический шаг, который позволит сдвинуть Минский процесс с мертвой точки и будет способствовать возобновлению диалога в рамках «нормандского формата». Впереди еще много работы: разработать тот законопроект, который будет устраивать нас, внести те правки в Конституцию, на которые мы будем согласны. Ведь все правки, все документы по Донбассу должны быть согласованы с Республиками.

Мы видим, что украинская сторона показала свою готовность приступить к политическому урегулированию конфликта на Донбассе. Однако хватит ли у Зеленского и его команды политической воли для того, чтобы после этого первого шага сделать последующие шаги, говорить преждевременно, особенно на фоне волнений в Киеве.

Для этого президенту Украины пора уже избавляться от влияния на формирование внутренней и внешней политики государства со стороны олигархов, и, прежде всего – своего давнего «партнера» Игоря Коломойского, который был одним из самых активных участников разжигания конфликта на Донбассе.

Кроме того, пора уже наконец-то уволить и министра МВД Арсена Авакова, который крышует тех самых националистов, что пришли вчера требовать отставки Владимира Зеленского.

С другой стороны, все прекрасно понимают, что решение о подписании этого соглашения в Минске принимал не Кучма и даже не Зеленский, решение за Украину принимает Вашингтон.

Независимо от того, найдет ли у себя смелость Зеленский выполнять подписанные в Минске документы: народ Донбасса еще пять лет назад сделал свой выбор, на каком языке говорить, как будет развиваться наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша Народная милиция, и как мы будем интегрироваться с Россией», – резюмировал Муратов.