Донбасс – Зеленскому: Остановить продажу чернозёмов! Поможет не Запад, а Россия!

27.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Владимир Зеленский судорожно пытается получить кредит МВФ и предотвратить дефолт в условиях коллапса экономики из-за пандемии коронавируса. Для этого нужно выполнить условие Запада – распродать по бросовым ценам транснациональным корпорациям последнее богатство Украины – чернозёмы.

Однако, если бы у власти в Киеве находились не коррупционеры и западные марионетки, руководство Украины давно бы обратилось за помощью к России, отказавшись от русофобского курса. Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Вместо того, чтобы оставить русофобскую политику и обратиться к ближайшему соседу, который не пожалел помощи ни для Китая, ни для европейских стран, Зеленский клянчит деньги у международных финансовых структур, продолжающих шантажировать Украину требованием принять закон о земле. Власть делает это только потому, что деньги могут быть разворованы, а безвозмездная помощь – достанется народу, что, видимо, не входит в интересы его «слуг», – считает Муратов.

Он не верит в обещания Зеленского с экранов ТВ о заботе о здоровье населения и борьбе с чиновниками, которые выбивают себе вип-палаты в больницах, переполненных людьми с подозрением на коронавирус.

«На текущей неделе крайнее негодование общественности вызвал приказ Киевской городской государственной администрации, который предусматривает обеспечение особых условий лечения для чиновников высшего уровня, заболевших коронавирусом.

Кроме отдельных палат площадью не менее 13 квадратных метров, документ предписывает размещение круглосуточного сестринского поста, оперативного резерва медицинских препаратов и оборудования. Также должны быть выделены специальные бригады медицинской помощи, зарезервированы отдельные операционные и ряд других привилегий для избранных пациентов, находящихся под государственной охраной», – напомнил Муратов.

По его словам, позже КГГА совершенно нелепым образом попыталась оправдаться, дескать такие беспрецедентные меры предусмотрены не для VIP-чиновников, а для заключенных.

«С той преступной политикой, которую продолжают вести Зеленский и его «слуги», вполне возможно, что однажды они войдут в число узников, но сейчас подобное циничное вранье лишь больше обострило недовольство сограждан», – отметил общественник.

«Все более очевидным для жителей Украины становится предательство западных марионеток и их стремление к собственному обогащению, на чем не отразилось даже нынешнее критическое для страны положение в условиях эпидемии и уже практически неизбежного дефолта. Достаточно вспомнить громкий скандал с продажей за рубеж медицинских масок при их дефиците на Украине», – добавил Муратов.

Он подчеркнул, что постмайданной власти всего за несколько лет удалось разрушить систему здравоохранения, что сделало Украину беззащитной перед эпидемиологической угрозой, переложив при этом всю тяжесть ситуации на плечи рядовых граждан.