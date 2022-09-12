Донбасс живет ментально в России, нас считают оккупантами – Сенцов

Новости Украины

Жители подконтрольного Украине Донбасса ждут освобождения и говорят, что все беды у них начались из-за украинской армии.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил осужденный за терроризм и переданный Украине по обмену бывший крымчанин, называвший себя «режиссёром», а ныне воюющий в ВСУ Олег Сенцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отвечая на вопрос ведущего о том, как обстоят дела в Бахмуте (Артёмовск – ред.), Сенцов сказал, что мирные жители ждут, когда придёт Россия, и чем ближе к фронту, тем таких людей больше. При этом террорит пытался приуменьшить масштаб проблемы для укронацистов.

«Скажем так, не всегда вид местных жителей вдохновляет. Потому что в большинстве, все люди, которые имеют средний достаток и выше – выехали. Остаются люди, которые не могут это сделать из-за недостатка денег или не имеют возможности куда-то или к кому-то поехать, или старики, или люди, которых мы называем «ждунами». Это было очень смешно и не смешно, когда мы там в один дом зашли квартировать, пришли хозяева и да-да ребята, всё осторожно. Мы же ведём себя не как оккупанты, мы же дома, поэтому всё чисто и как надо. И разговорились, и хозяйка такая говорит: ой, когда это всё кончится, когда Бахмут освободят? А мы такие: так Бахмут уже наш. На самом деле – это болит. И понимаешь, что это совсем не все. Людей таких все меньше, но они до сих пор есть. Я был в разных местах. И на Киевщине, и на севере, там такого особо нет. А на Донбассе, особенно которые близко к боевым действиям – это всё ещё остаётся. Людей бьёт российская артиллерия, людей бьёт ракета, авиация, а они говорят: Не-не, это из-за вас или это вы», – переживал «режиссер».

«И, к сожалению, такие разговоры есть, и ты ничего не можешь с этим сделать. То же самое, что было до 2014 года – и с Крымом, и с Донбассом. Там и сейчас часть территорий на Донбассе, они являются частью Украины и административно, и политически и контролируется нашими войсками. Но ментально они живут в России. Поэтому, понимаете, они смотрят на все эти бои глазами российского зрителя и российских СМИ», – рассказал Сенцов.