Донбасс живет с чистыми улицами и водоснабжением. Украина потеряет еще больше – эмигрантка в США

Донбасс в российских реалиях живет так, как и жил до 2014 года – улицы чистые, вода не по расписанию, а дороги строятся и убираются. Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявила бывшая жительница Донецка, эмигрировавшая в США, эксперт по политической культуре Марина Черенкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Черенковой, региону лучше остаться в нынешнем статусе, а Украина же потеряет еще больше территорий.

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«Я думаю, что сейчас Донбассу просто нужно дать передышку, и пусть он остается в том составе, в котором остается. Потому что с 2014 года над этим регионом просто издевались, над людьми этого региона издевались особенно утонченно… Российский Донбасс живет так, как Донбасс жил всегда – чистые улицы, вода больше не по часам, строятся, убираются и ремонтируются дороги, поменялись флаги, изменилась социальная структура населения», – сказала эксперт.

«Безусловно, другая элита, но мы с вами понимаем, что через 20 лет так или иначе общекультурный фон перемелет все новое и все равно выстроит примерно такие же рамки, которые были до. И это не потому, что кто-то хуже, кто-то лучше управлял Донбассом. Это потому, что это был плавильный котел до Украины, до России – он начался со времен Российской империи и это останется именно так. Я не знаю, как закончится война, но подозреваю, что Украина лишится еще больше территорий, подозреваю, что будут большие в Украине внутренние противостояния. Я думаю, что элита Украины должна будет себя переосмыслить», – заявила Черенкова.